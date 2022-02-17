ArcelorMittal İspanya’da dünyanın en büyük yenilenebilir hidrojen projesine liderlik ediyor

Perşembe, 17 Şubat 2022 15:50:52 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, HyDeal Ambition platformunun ilk endüstriyel uygulaması olan HyDeal España’nın dünyanın en büyük yenilenebilir hidrojen projesi olacağını belirtti. Şirket, İspanya merkezli şirketler Enagás, Grupo Fertiberia ve DH2 Energy ile birlikte projenin başlıca sponsorları arasında yer alıyor.

HyDeal España yenilenebilir hidrojen üretim ve iletim altyapılarının geliştirilmesini, finansmanını ve inşasını yönetecek. İspanya’nın kuzeyinde bulunan tesislerden Asturias’taki bir endüstriyel komplekse rekabetçi ve yenilenebilir hidrojen tedarik edecek. Üretimin 2025 yılında başlaması planlanıyor ve toplam kurulu gücün 2030 yılına kadar 9,5 GW güneş enerjisi ve 7,4 GW elektrolizöre ulaşması bekleniyor.

ArcelorMittal ve Grupo Fertiberia yeşil çelik, yeşil amonyak, yeşil gübreler ve diğer düşük karbonlu endüstriyel ve enerji ürünleri üretmek için 20 yılda 6,6 milyon mt yenilenebilir hidrojen satın almayı planlıyor.

Buna ek olarak kitlesel ölçekte yenilenebilir hidrojen, sanayi ve enerji sektörlerindeki fosil yakıtların sürdürülebilir bir şekilde yerini alacak ve İspanya’ya yerel olarak üretilen, güvenli, rekabetçi ve sıfır karbonlu bir enerji ile çelik sağlayacak. HyDeal España, İspanya’nın doğal gaz ithalatının %5’ine karşılık gelecek şekilde tedarik sağlayarak ülkenin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmayı hedefliyor.