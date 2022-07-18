ArcelorMittal: İspanya enerji fiyatlarını diğer Avrupa ülkeleriyle dengelemeli

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 16:37:46 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanyol bağlı kuruluşu ArcelorMittal Spain 2021 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı.

Rapora göre 2022 yılı İspanya çelik sektörü için iyi bir görünümle başlasa da, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonucunda artan elektrik ile doğal gaz fiyatları çelik sektörü ve karbonsuz üretim için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yüksek ve istikrarsız elektrik maliyetleri, ArcelorMittal gibi şirketlerin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Şirket 550€/MWh’ye yakın fiyatlarla kendi tesisleri de dahil olmak üzere endüstriyel tesislerin kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bu nedenle şirket İspanya hükümetinden enerji yoğun şirketler için istikrarlı ve tahmin edilebilir enerji fiyatlarının garanti altına alındığı Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle İspanya’daki enerji fiyatlarını eşitlemek için bir yol bulmasını istedi.

ArcelorMittal karbonsuz üretimin doğrudan indirgenmiş demir kullanımı ve elektrik ark ocağı olmak üzere iki teknolojik yolun geliştirilmesiyle mümkün olduğunu belirtti. Her iki yöntem de yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik ve hidrojen kullanımını gerektiriyor. Bu nedenle şirket, elektrik fiyatları yüksek seyrederse bu projelerin geliştirilmesine yönelik çaba gösteremeyeceklerini belirtti. ArcelorMittal enerji tedarikini güvence altına almak için stratejik iş birliklerine ve hükümet taahhüdüne ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.