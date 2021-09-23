ArcelorMittal Florange tesisindeki ikinci galvanizleme hattının açılışını yaptı

Perşembe, 23 Eylül 2021 14:02:51 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lüksemburg merkezli küresel çelik devi ArcelorMittal, Fransa’daki Florange tesisinde bulunan Galsa 2 adındaki ikinci galvanizleme hattının açılışını yaptı. 2019 yılında devreye alınan hattın açılışının geçtiğimiz yıl gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak hat pandemi kaynaklı önlemler nedeniyle 2020 yılının bahar aylarından itibaren düşük kapasitede faaliyet gösteriyordu.

Toplam 89 milyon € yatırıma sahip hat yıllık 800.000 mt kapasiteye sahip. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket tam kapasiteye ulaşmak için daha fazla yatırım bekliyor.