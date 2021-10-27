ArcelorMittal Fransa’daki iki galvanizleme hattını yarı iletken çip krizi sebebiyle durduracak

Çarşamba, 27 Ekim 2021 16:30:53 (GMT+3) | Brescia

ArcelorMittal’in Fransa, Florange’daki çelik tesisinde iki galvanizleme hattı, otomotiv sektörünün yarı iletken çip krizi sebebiyle yavaşlamasına bağlı olarak durdurulacak. Şirket yönetiminin 26 Ekim’de yaptığı açıklamada, otomotiv sektörüne galvanizli sac tedariki yapan Galsa 1 hattının 28 Ekim’den 7 Kasım’a kadar, bir ay önce devreye alınan Galsa 2’nin hattının ise 8-15 Kasım ve 18-22 Kasım tarihleri arasında üretime ara vereceği belirtildi. ArcelorMittal ayrıca, 26-27 Aralık’ta da söz konusu hatlarda üretimi durdurmayı planlıyor.

Üretim duruşları sırasında bakım çalışmaları yapılacağı ve 400-500 çalışanın ise izne çıkarılacağı, eğitime gönderileceği ya da diğer hatlarda çalıştırılacağı belirtildi.

Ancak, söz konusu durumun önümüzdeki yılın başında da devam edebileceği, bunun da yıllık iş sözleşmeleri görüşmelerinde etkili olabileceği ifade edildi.