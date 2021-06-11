ArcelorMittal Canada’nın madencilik ve altyapı birimindeki anlaşmazlık yeni sözleşmeyle sona erdi

Cuma, 11 Haziran 2021 11:35:30 (GMT+3) | San Diego

ArcelorMittal Mines ve Infrastructure Canada tarafından yapılan açıklamada, işçilerin, Birleşik Çelik İşçileri sendikasına bağlı beş yerel işçi sendikasının müzakere komitesi ve şirket yönetimi arasında varılan uzlaşmayı prensipte kabul ettiği belirtildi.

10 Mayıs tarihinde başlayan işçi ve işveren anlaşmazlığı, her iki tarafın da kabul ettiği işe geri dönüş protokolü kapsamında 9 Haziran tarihi itibarıyla sona erdi. Yapılan açıklamada, dört yıllık toplu iş sözleşmesinin hem işçilere hem de şirket ortaklarına istikrarlı bir çalışma ortamı sağlayacağı ifade edildi.

ArcelorMittal Mining Canada’nın Başkanı ve CEO’su, aynı zamanda ArcelorMittal Infrastructure Canada’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mapi Mobwano konuya ilişkin, “Söz konusu anlaşmazlığı sona erdirdiğimiz için mutluyuz. Son birkaç haftalık süreç, ara verip baştan başladığımız bir zaman dilimi oldu. İşçilerimizi yeniden aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Saygının hakim olması gereken güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlayacağımıza şahsım ve tüm müdürlerimiz ve yöneticilerimiz adına söz veriyorum,” sözlerine yer verdi.