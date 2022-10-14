ArcelorMittal Dofasco, Hamilton tesisinde karbonsuzlaştırma projesine başladı

Cuma, 14 Ekim 2022 14:15:37 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Kanada’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Dofasco’nun Ontario’daki Hamilton tesisinde 1,8 milyar C$ (Kanada doları) yatırımla karbonsuzlaştırma projesine başladığını açıkladı.

Proje, önümüzdeki yedi yıl içinde ArcelorMittal’in Hamilton operasyonlarının yıllık karbon emisyonunu yaklaşık 3 milyon mt azaltırken, çelik üretiminde yüksek fırın üretiminden doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi ve elektrik ark ocağına (EAF) geçiş yapacak.

Şirket, Energiron® DRI teknolojisinin tedariki için İtalya merkezli Tenova’yı seçti. Energiron® DRI teknolojisi Tenova ve İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından ortaklaşa geliştirildi. Tesis, yıllık 2,5 milyon mt DRI üretim kapasitesine sahip olacak. İnşaat çalışmaları yeni DRI tesisine yer açmak için kapatılan 1 No’lu kok tesisinin yıkılmasıyla 2023 yılının Ocak ayında başlayacak. Yıkımın 9 ayda tamamlanması bekleniyor.

Yeni DRI tesisine ek olarak, proje ArcelorMittal Dofasco'nun mevcut döküm ve haddeleme tesisleriyle 2,4 milyon mt yüksek kaliteli çelik üretebilecek bir elektrik ark ocağını da içeriyor.

Yeni tesislerin inşaatı 2026 yılında, yeni çelik üretimine geçiş ise 2028 yılına kadar tamamlanacak.