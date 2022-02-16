Ontario hükümeti karbonsuzlaştırma için ArcelorMittal Dofasco’nun Hamilton tesisine yatırım yapacak

Çarşamba, 16 Şubat 2022 11:47:35 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal Ontario hükümetiyle birlikte şirketin Kanada’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Dofasco’nun Hamilton’daki tesisinde karbonsuzlaştırma teknolojilerine toplam 1,8 milyar C$ yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Ontario hükümeti projeye 500 milyon C$ yatırım yapacağını belirtti.

Yatırım ArcelorMittal’in Hamilton operasyonlarındaki yıllık karbon salımını yaklaşık 3 milyon mt azaltacak, bu da karbon salımının yaklaşık %60’ını temsil ediyor. Hamilton tesisi çelik üretimini yüksek fırından doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi ile elektrik ark ocağına (EAF) geçirecek.

DRI tesisi yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak ve EAF tesisi mevcut entegre olmayan metalürji ve döküm tesisleriyle 2,4 milyon mt yüksek kaliteli çelik üretebilecek. Projenin 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor, ancak şirket projeyi hızlandırmak için fırsatlar arıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl ArcelorMittal, Kanada hükümetiyle birlikte toplam 1,76 milyar C$ yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı ve Kanada hükümeti de projeye 400 milyon C$ yatırım yapacağını belirtmişti.

Kanada’ya ek olarak şirket ayrıca Belçika, Fransa ve İspanya’da karbonsuzlaştırma teknolojilerine yatırım yaptığını açıkladı. Dört proje için toplam yatırım 5,6 milyar $ tutarında yer alıyor ve karbon salımı 19,5 milyon mt azaltılacak. Bu projeler şirketin karbon salımı yoğunluğunu 2030 yılına kadar grup genelinde %25, Avrupa’da ise 2030 yılına kadar %35 oranında azaltma hedefinin merkezinde yer alıyor.