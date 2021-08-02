ArcelorMittal Dofasco ve Kanada hükümeti karbonsuzlaştırma için Hamilton tesisine yatırım yapacak

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 10:47:41 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Kanada hükümetiyle birlikte şirketin Kanada’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Dofasco’nun Hamilton’daki tesisinde karbonsuzlaştırma teknolojilerine toplam 1,76 milyar C$ yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Planlanan yatırımlar, çelik üretimini yüksek fırından doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi ile elektrik ark ocağına (EAF) geçirerek ArcelorMittal’in Hamilton’daki operasyonlarının yıllık karbon salımını önümüzdeki yedi yıl içinde yaklaşık üç milyon mt azaltacak. Kanada hükümeti projeye 400 milyon C$ yatırım yapacağını belirtti.

DRI tesisi, yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak ve EAF tesisi, mevcut entegre olmayan metalürji ve döküm tesisleriyle 2,4 milyon mt yüksek kaliteli çelik üretebilecek. Yeni DRI ve EAF, 2028 yılının sonundan önce devreye alınacak.

ArcelorMittal Dofasco’nun Başkanı ve CEO’su Ron Bedard, “Yeni çelik üretim şekli, otomotiv sektöründe gelişmekte olan elektrikli araçlarda kullanılanlar da dahil olmak üzere, gelişmiş yüksek mukavemetli çeliklerle en zorlu ürün segmentlerini destekleme kapasitemizi iyileştirecek,” şeklinde yorum yaptı.