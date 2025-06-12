ArcelorMittal Canada zorlu koşullar sebebiyle tesislerinden birini kapatıyor

Basında çıkan haberlere göre ArcelorMittal Long Products Canada, devam eden ekonomik zorluklar ve artan çelik ithalatı nedeniyle önümüzdeki haftalarda Hamilton tel çekme fabrikasını kalıcı olarak kapatma kararı aldı.

Telekomünikasyon, inşaat ve otomotiv sektörlerine hizmet veren Hamilton tesisinin faaliyetleri, şirketin Montreal tesisine kaydırılacak ve bu karar 153 çalışanın işten çıkarılmasına yol açacak.

ArcelorMittal Canada konuyla ilgili yorum yapmasa da basında çıkan haberlere göre ABD’nin 4 Haziran tarihi itibarıyla çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı vergileri %50’ye çıkarması da tesisin kapatılması yönündeki kararda rol oynadı.