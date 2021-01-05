ArcelorMittal Dofasco Hamilton’daki galvanizleme hattına yeni kaplama kapasitesi ekledi

Salı, 05 Ocak 2021 16:30:29 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli ArcelorMittal Dofasco, otomotiv sektörünün yapısal ve güvenlik bileşenleri için kullanılan basınçla sertleştirilmiş çelik Usibor® üretimi için Kanada, Hamilton’da bulunan 5 No’lu galvanizleme hattına alüminyum silikon (Alusi) kaplama kapasitesi eklediğini açıkladı. 18,8 milyon $’lık yatırımla ArcelorMittal Dofasco, Alusi® kaplamalı Usibor®’un Kanada’daki tek üreticisi olacak.

İlk Alusi® Kaplamalı Usibor® ürününün 2022 yılının ikinci yarısında üretilmesi bekleniyor. 5 No’lu galvanizleme hattının 160.000 mt’a kadar Alusi® kaplamalı çelik üretmesi planlanıyor.

Bu yatırım, ABD’de bulunan Nippon Steel Corporation ile ArcelorMittal ortaklığı AM/NS Calvert’te yeni bir elektrik ark ocağı ve Meksika’da bulunan yeni sıcak şerit tesisi dahil olmak üzere ArcelorMittal’in ek stratejik Kuzey Amerika geliştirmelerini tamamlayıcı niteliğe sahip.

ArcelorMittal North America’nın CEO’su Brad Davey, “AM/NS Calvert’teki mevcut hattımıza ek olarak, ArcelorMittal Dofasco’ya Alusi® Kaplamalı Usibor® kapasitesinin eklenmesi, değerli otomotiv müşterilerimize, yeni araçların taleplerini karşılayacak yüksek mukavemetli çeliğe ve yapısal ile güvenlik bileşenlerine gelişmiş bölgesel erişim sağlıyor. Bu yatırım, ArcelorMittal’in Kuzey Amerika otomotiv pazarındaki liderliğini koruyor,” dedi.