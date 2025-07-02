 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Calvert Alabama’da yeni çelikhane ile üretim kapasitesini artırdı

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 12:05:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in ABD’de bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Calvert, Alabama tesisinde kurduğu yeni çelikhane ile üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Yıllık 1,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip bu tesis, özellikle otomotiv ve sanayi sektörlerine yönelik yüksek kaliteli çelik üretimi için tasarlandı.

Sarralle tesise son teknoloji ekipmanlar sağladı

Tamamen baştan inşa edilen çelikhane İspanya merkezli endüstri mühendisliği şirketi Sarralle tarafından sağlanan son teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Bu ekipmanlar arasında 180 mt’luk elektrik ark ocağı, 180 mt’luk çift pota fırını, malzeme elleçleme istasyonu, son nesil zehirli gaz arıtma sistemi ve diğer yardımcı ekipmanlarla birlikte bir gaz giderici ve sürekli döküm makinesi yer alıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal, AMNS Calvert’in tamamını devralarak Kuzey Amerika’daki konumunu güçlendirdi

19 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal Calvert sıcak şerit haddehanesini yenileyecek

24 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal Calvert ABD’deki silisli çelik tesisi için yeni ekipman siparişi verdi

21 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Calvert Alabama’da kuracağı silisli çelik tesisini 2027’de devreye alacak

06 Şub | Çelik Haberler

ABD’de yerel galvanizli sac fiyatları düşerken, sıcak ve soğuk rulo sac yatay seyretti

18 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de Temmuz ayı hurda fiyat trendlerine ilişkin beklentiler karışık

20 Haz | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal karbondan arındırma projesine 36 milyon $ yatırım yaptı

30 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Voestalpine’in sıcak briketlenmiş demir tesisi devralımını tamamladı

01 Tem | Çelik Haberler

Nucor’un CEO’su AISI’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu

26 May | Çelik Haberler

Nippon Steel AM/NS Calvert’te elektrik ark ocağı inşa etmek için anlaşma imzaladı

22 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis