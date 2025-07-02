ArcelorMittal Calvert Alabama’da yeni çelikhane ile üretim kapasitesini artırdı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in ABD’de bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Calvert, Alabama tesisinde kurduğu yeni çelikhane ile üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Yıllık 1,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip bu tesis, özellikle otomotiv ve sanayi sektörlerine yönelik yüksek kaliteli çelik üretimi için tasarlandı.

Sarralle tesise son teknoloji ekipmanlar sağladı

Tamamen baştan inşa edilen çelikhane İspanya merkezli endüstri mühendisliği şirketi Sarralle tarafından sağlanan son teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Bu ekipmanlar arasında 180 mt’luk elektrik ark ocağı, 180 mt’luk çift pota fırını, malzeme elleçleme istasyonu, son nesil zehirli gaz arıtma sistemi ve diğer yardımcı ekipmanlarla birlikte bir gaz giderici ve sürekli döküm makinesi yer alıyor.