ArcelorMittal Calvert ABD’deki silisli çelik tesisi için yeni ekipman siparişi verdi

Avusturya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Andritz, Lüksemburg-merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in ABD merkezli iştiraki ArcelorMittal Calvert’in Alabama eyaletinde bulunan silisli çelik tesisinde kurulmak üzere yeni bir tavlama ve kaplama hattı ile soğuk haddehane siparişi aldığını açıkladı. Tesis, yeni ekipmanların kurulmasıyla yıllık 150.000 mt taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretim kapasitesine sahip olacak.

Yeni soğuk haddehane en fazla 1650 mm genişliğinde ve 0,2-0,5 mm kalınlığındaki mamulleri 1000 m/dk hızda üretebilecek. En yüksek teknoloji standartlarıyla uyumlu olan haddehane iyileştirilmiş ve uygun maliyetli üretim sağlayacak.

Bununla birlikte tavlama ve kaplama hattında soğuk haddelenmiş şerit, yüksek kaliteli taneleri yönlendirilmemiş silisli çeliğe dönüştürülecek. Tavlama fırını elektrik kullanarak ısıtıldığı için üretim süreci esnasında fosil yakıt kullanımıyla ortaya çıkan karbon emisyonlarının önüne geçilecek.

ArcelorMittal North America CEO’su John Brett silisli çelik üretiminde dayanıklı ve sürdürülebilir bir yerel tedarik zinciri oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu vurgularken, Andritz CEO’su Joachim Schönbeck de yeşil çelik dönüşümünde itici güç olma taahhütlerini yineledi.