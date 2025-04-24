ArcelorMittal Calvert sıcak şerit haddehanesini yenileyecek

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in ABD’de bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Calvert, Calvert tesisinde bulunan yıllık 5,3 milyon mt kapasiteli sıcak şerit haddehanesini yenilemesi için Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile anlaştığını duyurdu. 2025 ile 2027 arasında kademeli olarak devreye alınacak otomasyon çözümleri ile haddehanenin teknolojik özellikleri geliştirilecek.

SMS Group’un üstlendiği yenileme çalışmaları kapsamında grafik programlama ortamı, yüksek hızlı kontrol imkanı ve geliştirilmiş tanılama sistemleri kurulacak. Bu sistemler ile tesisin kesinti olmadan üretim yapması sağlanacak.