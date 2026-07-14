ArcelorMittal Calvert Alabama’daki silisli sac projesinin inşaatında ilerliyor

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in tamamına sahip olduğu ABD merkezli yassı çelik üreticisi ArcelorMittal Calvert, Alabama’daki Calvert tesisinde taneleri yönlendirilmemiş silisli sac projesinin inşaatında ilerlemeye devam ettiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. Şirket son güncellemesinde ana üretim hattı bileşenlerinin entegrasyonu ve optimizasyonuna yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tesis, ürün çeşitliliğine bağlı olarak yıllık 150.000 mt’a kadar taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretim kapasitesine sahip olacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, otomotiv ve mobilite sektörü, yenilenebilir elektrik üretimi ile elektrik motorları ve jeneratörler dahil diğer sanayi ve ticari pazarlara hizmet vermesi planlanan tesis için 1,2 milyar $ tutarındaki yatırımı geçtiğimiz yılın Şubat ayında açıklamıştı.

Proje kapsamında bir tavlama ve asitleme hattı, bir soğuk haddehane, bir tavlama ve kaplama hattı, bir paketleme ve dilme hattının yanı sıra vasıflı silisli sac üretimine yönelik ilave yardımcı ekipmanlar yer alıyor. ArcelorMittal, projenin ABD’de yerli taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretimini artırarak ülkenin elektrik çeliği ithalatına bağımlılığını azaltacağını ifade etti.

Tesis, ArcelorMittal Calvert’in Mobile County’deki mevcut operasyonlarının yakınına inşa ediliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tesisin inşaat aşamasında 1.300’e kadar istihdam yaratması, faaliyete geçmesinin ardından ise 200’ün üzerinde kalıcı istihdam sağlaması bekleniyor. İlk taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretiminin 2027 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor.