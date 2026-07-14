 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Calvert Alabama’daki silisli sac projesinin inşaatında ilerliyor

Salı, 14 Temmuz 2026 10:51:38 (GMT+3)   |   San Diego

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in tamamına sahip olduğu ABD merkezli yassı çelik üreticisi ArcelorMittal Calvert, Alabama’daki Calvert tesisinde taneleri yönlendirilmemiş silisli sac projesinin inşaatında ilerlemeye devam ettiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. Şirket son güncellemesinde ana üretim hattı bileşenlerinin entegrasyonu ve optimizasyonuna yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tesis, ürün çeşitliliğine bağlı olarak yıllık 150.000 mt’a kadar taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretim kapasitesine sahip olacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, otomotiv ve mobilite sektörü, yenilenebilir elektrik üretimi ile elektrik motorları ve jeneratörler dahil diğer sanayi ve ticari pazarlara hizmet vermesi planlanan tesis için 1,2 milyar $ tutarındaki yatırımı geçtiğimiz yılın Şubat ayında açıklamıştı.

Proje kapsamında bir tavlama ve asitleme hattı, bir soğuk haddehane, bir tavlama ve kaplama hattı, bir paketleme ve dilme hattının yanı sıra vasıflı silisli sac üretimine yönelik ilave yardımcı ekipmanlar yer alıyor. ArcelorMittal, projenin ABD’de yerli taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretimini artırarak ülkenin elektrik çeliği ithalatına bağımlılığını azaltacağını ifade etti.

Tesis, ArcelorMittal Calvert’in Mobile County’deki mevcut operasyonlarının yakınına inşa ediliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tesisin inşaat aşamasında 1.300’e kadar istihdam yaratması, faaliyete geçmesinin ardından ise 200’ün üzerinde kalıcı istihdam sağlaması bekleniyor. İlk taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretiminin 2027 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Calvert sıcak şerit haddehanesini SMS Group teknolojisiyle modernize edecek

22 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Calvert sıcak şerit haddehanesini yenileyecek

24 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal Calvert ABD’deki silisli çelik tesisi için yeni ekipman siparişi verdi

21 Mar | Çelik Haberler

ABD’de yerel galvanizli sac fiyatları düşerken, sıcak ve soğuk rulo sac yatay seyretti

18 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de Temmuz ayı hurda fiyat trendlerine ilişkin beklentiler karışık

20 Haz | Hurda ve Hammadde

US Steel ve ArcelorMittal teneke levha üretimini azaltacak

26 Ağu | Çelik Haberler

Nucor, ArcelorMittal ve California Steel Industries yassı çelik fiyatlarını artırdı

16 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal USA yassı mamul fiyatlarını yükseltti

23 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal yassı mamul fiyatlarını arttırdı

01 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal USA LLC yassı çelik fiyatlarını artırdığını açıkladı

14 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis