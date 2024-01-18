ArcelorMittal Brezilya’daki rüzgar enerjisi santrali projesi için kredi aldı

ArcelorMittal’ın Brezilya birimi, Bahia eyaletinde rüzgar enerjisi santralinin inşaatı için BNDES bankasından 3,2 milyar BRL (645 milyon $) değerinde kredi çekti.
Bahsi geçen kredi miktarı, Casa dos Ventos şirketi ile ortaklaşa geliştirilen projeye yapılan toplam yatırımın %80’ini oluşturuyor.
İnşaatın 2025 yılının Ekim ayında tamamlanması ve santralin ArcelorMittal’ın Brezilya’da yaptığı elektrik tüketiminin %40’ını karşılaması bekleniyor.
BNDES’in verdiği kredi, bankanın şu ana kadar bir temiz enerji projesi için sağladığı en büyük kredi miktarı.