ArcelorMittal Brezilya’da çelik panel tesisine 20 milyon $’lık yatırım yapacak

ArcelorMittal’ın Brezilya birimi, Tekno ile ortaklık içinde Santa Catarina eyaletindeki Perfilor tesisine 20 milyon $’lık yatırım yapacağını açıkladı.
Yeni tesiste inşaat sektörü için galvanizli sac içeren çatı malzemeleri ve ısı yalıtımı panelleri üretilecek.
Nisan ayında inşaatına başlanan tesisin 2025’in ilk çeyreğinde devreye girmesi bekleniyor.
Tesiste ArcelorMittal’ın Vega do Sul tesisinde üretilen yassı mamuller kullanılacak. Vega do Sul tesisine üretim kapasitesini artırmak için tahmini 380 milyon $ değerinde yatırım yapılmıştı.