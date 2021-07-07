ArcelorMittal Brazil çevre odaklı girişimlere 144,7 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 12:13:45 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal’in uzun mamul birimi ArcelorMittal Tubarão, çevre odaklı 127 yeni girişime 750 milyon BRL (144,7 milyon $) yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirket, yerel makamlarla, çevre odaklı girişimlere yönelik bir taahhütname imzaladı.

Söz konusu girişimler arasında, kok öğütme ve çelik üretim sahalarında yeni toz toplama sistemi, 2 No’lu ve 3 No’lu kok tesislerinde onarım çalışmaları ve daha yeni teknoloji ile donatılmış ekipmanlar gibi projeler bulunuyor.

ArcelorMittal Tubarão’nun 2018 yılında imzaladığı taahhütname ile 310 girişim hayata geçirilmişti. Yeni yatırımlarla birlikte şirketin toplam yatırımları 1,8 milyar BRL’ye (347,2 milyon $) çıkacak.

Şirket, taahhütname kapsamında yer alan projelerin %66’sının çoktan tamamlandığını belirtti.