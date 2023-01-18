ArcelorMittal Asturias tesisindeki yüksek fırın A’yı yeniden devreye almayı planlıyor

Çarşamba, 18 Ocak 2023 16:02:54 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, İspanya’nın Gijón kentindeki Asturias tesisinde bulunan yüksek fırın A’yı Şubat ayında yeniden devreye almayı planlıyor. Fırın devreye alınırsa düşük üretim oranıyla faaliyet gösterecek.

Yüksek fırın A enerji fiyatlarının yüksek, çelik talebinin zayıf ve ekonomik görünümün olumsuz olduğu küresel piyasa koşulları nedeniyle geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana faaliyet göstermiyordu. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket bu kararı alırken Avrupalı üreticilerin rekabet pozisyonlarını olumsuz etkileyen AB Emisyon Ticareti Sistemi’nden etkilenmeyen AB dışındaki üreticilerin bölgeye ihracatının artmasını da göz önüne almıştı.