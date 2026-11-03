Arap çelik üreticileri: Küresel korumacılığa karşı adım atılmalı

3-4 Kasım tarihlerinde Kahire'de düzenlenen 19. Arap Çelik Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Çelik Ticaretindeki Aksaklıklar: Arap Üreticilerin Yerel ve İhracat Piyasalarında Karşılaştığı Zorluklar" başlıklı panelde, sektör temsilcileri ve ticaret uzmanları, artan korumacılık, haksız ticaret uygulamaları ve değişen uluslararası düzenlemeler nedeniyle küresel çelik sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları konuştu. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Kahire Üniversitesi Ekonomi Profesörü Dr. Mona El-Garf, özellikle Çin kaynaklı olmak üzere aşırı üretim kapasitesi, damping ve sübvansiyonlara ilişkin endişeleri ele alarak yerel üreticilerin korunmasında ticari önlemlerin önemini vurguladı.

Forward Global Kritik Konular Birimi Kıdemli Genel Müdürü ve Başkanı Lina Abourous, Avrupalı politika yapıcılarla proaktif iletişim kurulmasının önemini vurguladı. Çelik üreticilerinin çoğu zaman düzenlemelerin şekillendirilmesine yönelik görüşmelere katılmak yerine yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kaldığını belirten Abourous, Arap çelik üreticilerine aralarındaki iş birliğini güçlendirmeleri, Avrupa'daki yerel ortaklarla birlikte çalışmaları ve endişelerini ve ekonomiye katkılarını dile getirmek üzere Brüksel'deki AB kurumlarıyla doğrudan iletişim kurmaları çağrısında bulundu. Önümüzdeki beş ila on yılın sektör açısından özellikle önemli olacağını vurgulayan Abourous, hazırlıklara erkenden başlanması gerektiğini ifade etti.

Sidley Hukuk Bürosu Ortağı Sven de Knop ise AB'nin ticari önlemlerde giderek daha agresif bir yaklaşım benimsediğine dikkat çekti. De Knop'un sunduğu verilere göre AB 2016-2023 döneminde yılda ortalama yaklaşık 12 yeni ticaret soruşturması başlatırken, hem 2024 hem de 2025 yıllarında bu sayı 32'ye yükseldi. Öte yandan 2025 yılında 26 yeni ticaret önlemi uygulamaya konulurken, bu sayı 2016-2024 dönemindeki yıllık ortalamanın neredeyse üç katına ulaştı.

De Knop ayrıca önemli piyasa çarpıklıklarının bulunduğu durumlarda alternatif maliyet ölçütlerinin kullanılması ve ihracatçı ülkeler dışından sağlanan sübvansiyonların soruşturulması da dahil olmak üzere AB'nin antidamping ve telafi edici vergilere yönelik daha katı yaklaşımını ele aldı. Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmesinde ise çelik ithalatına yönelik daha sıkı kısıtlamaların, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) nihai ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi olasılığının ve zorla çalıştırma ile endüstriyel sürdürülebilirliğe ilişkin yeni düzenlemelerin çelik ihracatçılarını daha da etkileyecek gelişmeler olduğunu belirtti.

Ezz Steel Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdürü Afaf Ezz ise ABD ve AB dahil olmak üzere başlıca piyasalarda artan ticaret kısıtlamalarının çelik ihracatını daha az korunan piyasalara yönlendirdiğini ve bunun yerel üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Ezz'in sunduğu verilere göre Mısır'ın çelik kütük ithalatı 2021-2024 döneminde %1.213 artarken, aynı dönemde sıcak rulo sac ithalatı %116 yükseldi. Öte yandan Mısır'ın çelik ihracatı 2025 yılında %25 gerileyerek tahmini 600 milyon $ kayba yol açtı.

Ezz ayrıca AB'nin yarı mamul çelik ithalatındaki artışa dikkat çekerek ithalatın 2024 yılındaki 6,62 milyon mt seviyesinden 2025 yılında 8,91 milyon mt'a yükseldiğini belirtti. Yarı mamullerin nihai çelik ürünlerine uygulanan ticaret kısıtlamalarını aşmak amacıyla kullanılabileceğine ilişkin endişelerini dile getiren Ezz, Mısır'ın yerel piyasasına ilişkin olarak da ülkenin toplam inşaat demiri ve yassı çelik tüketiminin 2015 yılındaki 9,6 milyon mt seviyesinden 2025 yılında 8,6 milyon mt'a gerilediğini belirterek yerel talebin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa ile ticari ilişkilere de değinen Ezz, AB'nin yeni çelik ticaret rejimi kapsamında Mısır'ın AB'ye sıcak rulo sac ihracatının yaklaşık 400.000 mt seviyesinde kaldığını ve bu miktarın önceki ihracat hacimlerinin yaklaşık yarısına karşılık geldiğini ifade etti. Ayrıca Mısır'ın 2025 yılında Avrupa ile ticaretinde 7,7 milyar € açık verdiğine dikkat çeken Ezz, yerel çelik üreticilerinin korunması için daha dengeli ticari ilişkiler kurulması ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Ticaret Savunma Önlemleri Birimi Başkanı Yomna El-Shabrawy ise yerel sektörler tarafından yapılan şikâyetlerin incelenmesi ve koruyucu önlemlerin değerlendirilmesi sırasında ilgili bilgilerin analiz edilmesi de dahil olmak üzere ticaret soruşturmalarında izlenen prosedürleri ele aldı. El-Shabrawy ayrıca bu soruşturmaların yürütülmesinde kamu kurumlarının rolüne değindi.

Genel olarak panelde, küresel ticaret koşullarının giderek daha kısıtlayıcı hale geldiği bir ortamda Arap çelik üreticilerinin rekabet gücünün korunması için etkili ticaret önlemlerinin uygulanmasının, bölgesel koordinasyonun güçlendirilmesinin ve uluslararası politika yapıcılarla daha yakın iletişim kurulmasının önemi vurgulandı.