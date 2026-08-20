Ansteel, Anshan tesisindeki 4 No'lu yüksek fırını yeniliyor

Çin'in en büyük ikinci çelik üreticisi Ansteel Group'un bağlı kuruluşu Liaoning eyaleti merkezli Anshan Iron and Steel Group (Ansteel), ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentinde bulunan başlıca pik demir üretim tesisindeki 2.580 metreküp kapasiteli 4 No'lu yüksek fırını yenilemek üzere yeşil ve düşük karbonlu bir projeye başladı.
Mevcut 2.580 m³ kapasiteli 4 No'lu yüksek fırının yerine aynı kapasiteye sahip yeni bir yüksek fırın kurulacak. Yeni yüksek fırının inşaatının 2027 yılının Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.