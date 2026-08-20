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Ansteel, Anshan tesisindeki 4 No'lu yüksek fırını yeniliyor

Perşembe, 20 Ağustos 2026 14:05:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in en büyük ikinci çelik üreticisi Ansteel Group'un bağlı kuruluşu Liaoning eyaleti merkezli Anshan Iron and Steel Group (Ansteel), ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentinde bulunan başlıca pik demir üretim tesisindeki 2.580 metreküp kapasiteli 4 No'lu yüksek fırını yenilemek üzere yeşil ve düşük karbonlu bir projeye başladı.

Mevcut 2.580 m³ kapasiteli 4 No'lu yüksek fırının yerine aynı kapasiteye sahip yeni bir yüksek fırın kurulacak. Yeni yüksek fırının inşaatının 2027 yılının Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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