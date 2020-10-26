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Anglo American Kumba için üretim beklentisini değiştirmedi

Pazartesi, 26 Ekim 2020 13:37:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madencilik devi Anglo American Corporation, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren üçüncü çeyreğe ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin Güney Afrikalı bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore tarafından yapılan demir cevheri üretimi, Sishen ve Kolomela’da üretimin azalması nedeniyle yıllık %9 düşüşle 9,5 milyon mt oldu. Hem Corona virüsünden dolayı uygulanan demir yolu ve liman kısıtlamaları nedeniyle ikinci çeyreğin sonunda artan stok seviyeleri hem de dördüncü çeyrek için planlanan yıllık demir yolu ve liman bakımı nedeniyle üretim azaldı. Yılın ilk dokuz ayında Kumba’da üretilen demir cevheri yıllık %10 düşüşle 27,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kumba madeninden yapılan demir cevheri satışları %7 artışla 10,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış, Transnet’in performansının Corona virüsü öncesi seviyelere dönmesi ve limandaki yükleme oranlarında büyük ölçüde artış görülmesiyle ihracatın %13 artması sayesinde gerçekleşti. 

Şirketin 2020 yılı için Kumba’da demir cevheri üretim tahminini Corona virüsü nedeniyle görülebilecek aksaklıklardan dolayı değişmeyerek 37-39 milyon mt aralığında tuttu.


Etiketler: üretim  madencilik  Corona virüsü  G. Afrika  hammaddeler  Güney Afrika  demir cevheri  |  benzer haberler »


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