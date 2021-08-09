Alpha Metallurgical Resources ikinci çeyrekte 18,6 milyon $ net zarar açıkladı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 10:06:36 (GMT+3) | San Diego

Alpha Metallurgical Resources, Inc., 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ikinci çeyreğe yönelik mali raporunu açıkladı.

Buna göre, şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte kaydedilen 32,7 milyon $ net zarara ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 81,7 milyon $ net zarara kıyasla 18,6 milyon $ zarar elde etti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam kömür satışları, bir önceki çeyrekte kaydedilen 4,1 milyon tona ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 3,9 milyon tona kıyasla 4 milyon ton oldu.

Şirketin CEO’su David Stetson, yaptığı basın açıklamasında, “Gerek pandemiye karşı verilen mücadele gerekse de Avustralya ile Çin arasındaki anlaşmazlığa bağlı olarak kömür arzının kesintiye uğraması nedeniyle bu yıl, kömür sektörü için oldukça zorlu geçti. Ancak, Alpha ekibimiz, konsantrasyonundan ve disiplininden ödün vermedi. 2021 yılına başlarken, piyasaya yönelik diğer şirketlerden farklı tahminlerimiz veya öngörülerimiz olmasa da kömür faaliyetlerimizi daha yeni ve verimli madenlerle yenilersek, karar verme sürecimizi düzene koyarsak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün portföyümüze destek verecek projelere sermaye ayırırsak, piyasalar toparlandığında çabalarımızın karşılığını alacağımızı düşündük,” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Alpha Metallurgical Resources, kömürü sevkiyatlarına yönelik beklentilerinin, 14,8-16,2 milyon tona kıyasla artış göstererek 15,6-17,5 milyon tona; koklaşabilir taş kömürü satış hacminin, 13,5-14,5 milyon tondan 14,3-15,8 milyon tona çıkmasını beklediğini belirtti. Bununla birlikte, saf koklaşabilir taş kömürü sevkiyatlarının bu yıl içerisinde, 12,5-13 milyon tona kıyasla 13-14 milyon ton olması; termal kömür sevkiyatlarının ise 1-1,5 milyon tona kıyasla 1,3-1,8 milyon ton seviyesine çıkması bekleniyor.