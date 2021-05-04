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Almanya çelik sektöründe emisyonları azaltmak için ek 5 milyar € yatırım yapacak

Salı, 04 Mayıs 2021 15:29:45 (GMT+3)   |   Brescia
       

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, yerli çelik sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, iklim değişimiyle mücadelede koyulan hedeflere ulaşma girişimlerini güçlendirme amacıyla çelik sektörünün neden olduğu emisyonu azaltmak için ek 5 milyar € yatırım yapılacağını açıkladı.

Bloomberg’den edinilen bilgilere göre Bakan Altmaier konuya ilişkin, “Almanya’nın ana sektörü çelik sektörü. Aynı zamanda, sera gazı salınımına neden olan en büyük sanayi dalı olduğu için emisyonun azaltılması hususunda da ayrı bir öneme sahip,” dedi. Altmaier, Almanya’nın “çelik üreticilerinin hidrojen üretim projelerine ve diğer araştırma programlarına yönelik yatırımlarını sürdüreceğini ve sağlanacak fonun, düşük emisyonlu maden üretimine geçişi kolaylaştıracak gerekli altyapının kurulmasına da yardımcı olacağını” da ekledi.

Bakan Altmaier sözlerine, “Sektörden kaynaklanan sera gazı emisyonunu azaltmak için Almanya’nın 2050 yılına kadar en az 35 milyar € yatırım yapması gerekecek. Hükümetimiz, sektörü çevre dostu hale getirmek için AB devlet yardımı hükümlerinin müsaade ettiği maksimum düzeyde teşvik sunmaya hazır,” şeklinde devam etti.

Bloomberg, çelik üreticilerinin son yıllarda tesislerinde verimliliği artırarak karbon emisyonunu azaltma konusunda ilerleme kaydettiğini, ancak yeniliklerin durma noktasına geldiğini belirtti. Çelik üretiminin yarattığı kirliliğin azaltılması, fırınları beslemek için kömür yerine hidrojen kullanılması gibi yapısal değişikliklere gidilmesini gerektirecek. Ancak, bu durum, üretim maliyetlerinin artmasına neden olacak.


Etiketler: Almanya  Avrupa Birliği  yatırım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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