Algoma Steel yüksek fırın üretiminin yerini alacak elektrik ark ocakları inşa edecek

Cuma, 12 Kasım 2021 14:09:54 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli Algoma Steel, mevcut yüksek fırın ve oksijen bazlı çelik üretim operasyonlarının yerini alacak iki yeni son teknoloji elektrik ark ocağı inşa edeceğini açıkladı. Bu geçişin Algoma’nın karbon salımını yaklaşık %70 azaltması bekleniyor.

Elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçişin ardından, şirketin yıllık ham çelik üretim kapasitesi yaklaşık 3,7 milyon mt olacak ve tesis şirketin çelik levha portföyünü genişletmek için yeni vakumlu gaz giderme sistemi içerecek.

Şirket, söz konusu geçiş için yaklaşık 700 milyon Kanada doları yatırım yapmayı planlıyor. Algoma, 2024 yılında devreye girecek olan elektrik ark ocağı tesisinin inşasının 30 ay sürmesini beklediğini belirtti.