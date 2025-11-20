Algoma Steel, CEEFC ve Ontario’dan finansman aldı

Kanada’nın önde gelen çelik üreticilerinden Algoma Steel Group Inc., Kanada hükümeti ve Ontario yönetiminden toplam 500 milyon CAD tutarında finansman aldığını açıkladı. Bu desteğin 400 milyon CAD’lık kısmı Canada Enterprise Emergency Funding Corporation’dan (CEEFC), 100 milyon CAD’lık kısmı ise Ontario Eyaleti’nden geldi.
Bu fonlar, Algoma’nın bilançosunu güçlendirerek şirketin elektrik ark ocaklı üretime geçiş sürecini desteklerken, mali esnekliğini artırmasına ve faaliyetlerini çeşitlendirme fırsatları bulmasına imkan tanıyacak.
Algoma Steel CEO’su Michael Garcia, “Bu finansmanı tamamlayarak yönetim kademeleriyle iş birliğimizi güçlendirdik. Elektrik ark ocağı projelerimiz için piyasada daha rahat hareket edebileceğiz. Bununla birlikte uzun süreli mali esneklik sağladık,” ifadelerini kullandı.