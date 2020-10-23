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Alfa Acciai’nin üretimi tesis yenilemeden sonra arttı

Cuma, 23 Ekim 2020 16:35:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis üreticisi Danieli, yerel uzun çelik üreticisi Alfa Acciai’nin 2 No’lu çubuk tesisinin haddeleme hattının yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı. İlk defa küçük ebatlı ürünlerin iki nervürlü birime de eş zamanlı besleme yapması sağlandı. Yenileme, şirketin pazardaki mevcut talebe paralel olarak kangal üretimini artırmasına olanak tanıtken, nihai kangalların mekanik özelliklerinde önemli bir iyileşme sağlıyor.

Yapılan yenileme çalışmalarıyla, her iki bant aynı anda iki nervürlü birimi besleyebiliyor. Sonuç olarak Alfa Acciai, saatlik üretimi içinde nervürlü çubuk üretiminin payını %50’den %80’e çıkaracak ve düz çubuk üretimini toplam üretimin %20’sine düşürecek.

Alfa Acciai, yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesiyle İtalya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı üreticilerinden biri.


Etiketler: Avrupa Birliği  İtalya  üretim  çelik üretimi  Alfa Acciai  |  benzer haberler »


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