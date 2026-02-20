Al Jazeera Steel ABD’de iki bağlı şirket kuracak

Umman merkezli çelik boru üreticisi Al Jazeera Steel Products, Muskat Menkul Kıymetler Borsası’na (MSX) sunduğu bildiriye göre ABD’de iki tamamen bağlı iştirak kurulmasını onayladı.

Söz konusu bildiride şirket yönetim kurulu tarafından iştiraklerin altı ay içinde kurulmasına ilişkin karar alındığı ve ABD’nin şirketin en önemli küresel ihracat pazarlarından biri olduğu belirtildi.

Kurumsal yapı ve sermaye detayları

Şirketin bildirimine göre planlanan yapı şu unsurlardan oluşacak:

• Al Jazeera Steel Products’a ait olacak ve 2 milyon $ sermayeye sahip ABD merkezli holding

• Bu ABD holding şirketine ait olacak ve 1,5 milyon $ sermayeye sahip, Limited Liability Company (LLC) statüsünde kurulacak bir faaliyet şirketi

İki şirket için tahsis edilen toplam başlangıç sermayesi 3,5 milyon $ seviyesinde bulunuyor.

Al Jazeera Steel’in açıklamasında belirtildiği üzere söz konusu adım, şirketin ürünlerinin önemli bir bölümünü sattığı ABD pazarında uzun vadeli küresel varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, tamamen bağlı iştirakler kurarak ABD’de ürünlerinin ithalatı, pazarlaması ve satışı üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor.