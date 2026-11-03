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AISU Başkanı korumacı politikaların Arap çelik sektörü üzerindeki baskısına dikkat çekti

Salı, 03 Kasım 2026 13:56:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Arap Demir Çelik Birliği (AISU) ve Mısır merkezli çelik üreticisi Ezz Steel'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Ezz, dünya genelinde artan korumacılık karşısında Arap çelik üreticilerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek bölgesel iş birliğinin ve Arap çelik piyasaları arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu. AISU tarafından 3-4 Kasım tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ve Ezz Steel'in ev sahibi sponsor olduğu 19. Arap Çelik Zirvesi'nde konuşan Ezz, Arap çelik sektörünün rekabet gücünün artırılmasının önemini vurguladı.

Bölgesel çelik sektörünün karşılaştığı zorluklara değinen Ezz, başta ABD ve Avrupa olmak üzere önemli uluslararası pazarlarda ticaret politikası savunma önlemlerinin giderek daha fazla uygulandığına dikkat çekti. Söz konusu kısıtlamaların Arap çelik üreticilerinin başlıca ihracat pazarlarına erişimini giderek zorlaştırdığını belirten Ezz, bu durumun sektörün uluslararası piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

Bu çerçevede Ezz, Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgesel çelik piyasalarının daha fazla entegre olmasının üreticilere yeni ticari fırsatlar sunabileceğini ve ticaret engellerinden etkilenen ihracat pazarlarına olan bağımlılıklarını azaltabileceğini belirtti.

Ezz ayrıca Arap çelik üreticilerinin rekabet gücünün artırılmasında yatırımların ve sanayideki gelişimin önemine değindi. Sektörün uzun vadeli büyümesini desteklemek ve üreticilerin değişen küresel piyasa koşullarına daha etkili şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olmak için bölgesel koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başta Avrupa olmak üzere diğer bölgelerdeki sanayi ve ekonomik entegrasyon süreçlerini karşılaştıran Ezz, daha güçlü bir bölgesel çelik sektörü oluşturulması ve sektörün uluslararası piyasalardaki konumunun iyileştirilmesi için Arap ülkeleri arasındaki iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi Görüş 
DemetKazdal
Demet Kazdal
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Demir çelik sektöründe 15 yıldır profesyonel içerik üreticiliği ve editörlük yapmaktayım. SteelOrbis bünyesinde İçerik Departmanı Müdürü olarak görev almaktayım. Başta Türkiye piyasası olmak üzere küresel pazar dinamiklerini yakından takip ederek sektörel haber ve raporlar hazırlıyorum.

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