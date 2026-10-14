Mısır çelik sektöründe kütük ithalatına uygulanan koruma önlemleri konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor

Mısır basınında çıkan haberlere göre Mısırlı çelik üreticileri ve son kullanıcı sektörlerde faaliyet gösteren imalatçılar, haddeciler ile entegre çelik üreticileri arasında üretim maliyetleri, hammadde arzı ve rekabet gücü konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle kütük ithalatına uygulanan koruma önlemlerinin etkilerini görüştü. Ayrıca temsilcilerin hükümet yetkilileriyle bir araya geleceği de bildirildi.

19 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya sanayi, yatırım ve dış ticaretten sorumlu bakanların yanı sıra çelik, metal ve mühendislik sektörlerinin temsilcilerinin katılım göstereceği aktarıldı.

Kütük ithalatına üç yıllık koruma önlemleri getirildi

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere Mısır, 2026/121 sayılı karar kapsamında kütük ithalatına üç yıl süreyle koruma önlemleri getirmiş, ilk yıl için vergi oranı %13,12 ve asgari vergi tutarı 70$/mt olarak belirlenmişti.

Vergi oranının ikinci yılda %12'ye ve asgari vergi tutarının 64$/mt, üçüncü yılda ise %11 ve 59$/mt seviyelerine düşeceği aktarılmıştı. Söz konusu önlemler, 2025'in Eylül ayında kütük ithalatına 200 gün süreyle uygulanan %16,2 oranındaki geçici koruma önlemlerinin ardından yürürlüğe girmişti.

Haddeciler artan üretim maliyetleri ve sınırlı kütük arzı konusunda uyarıyor

Haddecilerin temsilcileri koruma önlemlerinin üretim maliyetlerini artırdığını ve rekabet güçlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Entegre üreticilerin kütük üretimlerinin bir bölümünü kendi tesislerinde kullanmaları nedeniyle yerel kütük arzı değerlendirilirken kurulu kapasitenin değil, piyasaya satışa sunulan gerçek üretim miktarının esas alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca toplam kapasitesi yaklaşık 2,8 milyon mt seviyesinde yer alan sekiz yeni kütük üretim projesine ruhsat verildiğine ve söz konusu projelerin hızla hayata geçirilmesinin yerel arzın artmasına yardımcı olabileceğini dile getirdi. Öte yandan büyük ve küçük ölçekli üreticiler arasındaki rekabet koşullarının dengelenmesi amacıyla tesis bazında üretim kotaları getirilmesini ve vergi düzenlemelerinin gözden geçirilmesini önerdi.

Mısır mühendislik sektörlerinin temsilcileri, yerel çelik ürünlerinin fiyatlarının yüksek olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Yerel ve ithal ürün fiyatları arasındaki farkın %40'a kadar ulaştığının tahmin edildiğini ve bu durumun Mısırlı mühendislik imalatçılarının rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti. Ayrıca yerel üretimin talebin yaklaşık %55-65'ini karşıladığını ve kalan ihtiyacın karşılanması için ithalatın gerekli olduğunu vurguladı.

Buna karşılık entegre ve yarı entegre çelik üreticilerinin temsilcileri ise haksız fiyatlarla yapılan ithalat karşısında yerel yatırımların korunması için kütüğe yönelik koruma önlemlerinin gerekli olduğunu savundu. Sektör temsilcilerine göre Mısır'ın kütük ithalatı 2021 yılında yaklaşık 128.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, 2024 yılında 1,7 milyon mt'a yükseldi ve bu ithalatın değeri yaklaşık 1 milyar $ seviyesinde yer aldı. 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise kütük ithalatının yaklaşık 430.000 mt seviyesinde yer almasının koruma önlemlerine rağmen yabancı tedarikçilerin piyasaya ürün sunmaya devam ettiğini gösterdiğine dikkat çekildi.

Sektör tarafından paylaşılan verilere göre Mısır'ın yıllık kütük üretim kapasitesi yaklaşık 13,6 milyon mt seviyesinde yer alırken, inşaat demiri üretimi için ihtiyaç duyulan kütük miktarının 8,8 milyon mt olduğu tahmin ediliyor. Toplam kurulu kapasitenin yaklaşık 8,7 milyon mt'unun entegre üreticilere, 2,4 milyon mt'unun yarı entegre üreticilere ve 2,6 milyon mt'unun indüksiyon ocaklı üreticilere ait olduğu belirtildi. Yıllık inşaat demiri üretiminin ise yaklaşık 8,4 milyon mt seviyesinde yer aldığının tahmin edildiği aktarıldı. Bununla birlikte haddeciler, yerel üretimin önemli bir bölümünün entegre ve yarı entegre tesislerde kullanılması nedeniyle bu rakamların bağımsız üreticilerin erişebildiği kütük miktarını doğru şekilde yansıtmadığını savundu.