19. Arap Çelik Zirvesi açılışında bölgesel iş birliği ve çelik sektörünün rekabet gücü öne çıktı

19. Arap Çelik Zirvesi ve Uluslararası Demir Çelik Fuarı, 3-4 Kasım tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap dünyasından ve uluslararası piyasalardan çelik sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı. Açılış konuşmalarında Mısır Başbakanı Dr. Mostafa Madbouly ve Sanayi Bakanı Khaled Hashem, bölgesel sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin, yatırımların artırılmasının ve Arap çelik sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Başbakan Madbouly, demir çelik sektörünün altyapı yatırımlarının, inşaat ve mühendislik faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra istihdam yaratılması açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Arap ülkelerinin çelik üretiminin 2025 yılında yaklaşık 45 milyon mt'a ulaştığını belirten Madbouly, bu rakamın çelik sektörünün bölgesel ekonomik kalkınmaya sağladığı önemli katkıyı ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca Arap ülkeleri arasındaki sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi, bölge içi ticaretin kolaylaştırılması ve bölgesel pazarlara erişimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Mısır'ın sanayideki kalkınma önceliklerine değinen Madbouly, hükümetin üretim kapasitesini genişleterek, operasyonel verimliliği artırarak ve Mısır çelik ürünlerinin rekabet gücünü geliştirerek ülkenin bölgesel bir çelik üretim merkezi olarak konumunu güçlendirmeye çalıştığını belirtti. Madbouly ayrıca sanayideki büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik arasında denge kurarken üretim maliyetlerini düşürmeye, enerji verimliliğini artırmaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Uluslararası ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan başbakan, dünya genelinde artan korumacı önlemlere ve bunların küresel çelik ticaret akışları üzerindeki etkilerine işaret etti. Bazı ülkelerin uyguladığı kısıtlamaların çelik ihracatını alternatif pazarlara yönlendirdiğini ve yerel sanayiler üzerindeki ithalat baskısını artırdığını belirtti. Madbouly, bu duruma karşılık Mısır'ın adil rekabeti sağlamak ve yerel çelik üreticilerini korumak amacıyla, gerekli görülen durumlarda uluslararası ticaret kurallarına uygun ticaret politikası savunma önlemlerini uygulamaya kararlı olduğunu söyledi.

Mısır Sanayi Bakanı Khaled Hashem ise çelik sektörünün gelişiminde yatırımların, teknolojik ilerlemenin ve Arap ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve akıllı üretim teknolojilerinin sanayinin rekabet gücünü artıran önemli unsurlar olduğunu belirten Hashem, teknik uzmanlığın geliştirilmesi ve sektörün uzun vadeli büyümesinin desteklenmesi için üreticiler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasında daha yakın iş birliği kurulması gerektiğini ifade etti.