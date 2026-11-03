Arap çelik sektörü liderleri bölgesel entegrasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu

3-4 Kasım tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 19. Arap Çelik Zirvesi kapsamındaki panelde, Arap ülkelerinden çelik sektörü temsilcileri bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesinin, sanayi yatırımlarının artırılmasının ve hükümetler ile üreticiler arasında daha yakın bir koordinasyon sağlanmasının önemini vurguladı. Arap Demir Çelik Birliği (AISU) ve Ezz Steel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Ezz'in moderatörlüğünü üstlendiği panele, Birleşik Arap Emirleri (BAE) merkezli Emsteel'in CEO'su Saeed Ghumran Al Remeithi, Suudi Arabistan Ulusal Çelik Sanayi Komitesi Başkanı Bandar Al Sulaim ve Cezayir merkezli SIDER Group'un Başkanı ve AISU Yönetim Kurulu Üyesi Reda Lasledj katıldı.

Bölgesel çelik sektörünün karşılaştığı zorluklara değinen Al Remeithi, değişen piyasa koşullarına ve sanayi ile ekonomideki gelişmelere uyum sağlamanın önemine dikkat çekti. Al Remeithi, bölgesel çelik üreticilerinin rekabet gücünün artırılması ve sektörün karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesi için daha yakın iş birliği kurulması gerektiğini vurguladı.

Al Sulaim ise Suudi Arabistan'ın sanayideki gelişimine ve kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine değindi. Stratejik ortaklıkların sanayinin büyümesini desteklemek, rekabet gücünü artırmak ve çelik üreticilerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek açısından önemli rol oynadığını belirtti.

Öte yandan Reda Lasledj, Cezayir'in sanayideki gelişimine ve çelik sektöründe yatırımlar için elverişli bir ortam oluşturulmasının önemine değindi. Sanayi politikalarının ve yatırımların yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çeken Lasledj, enerji arzına ilişkin sorunların ve genel ekonomik koşulların sanayinin gelişimi üzerindeki etkilerini de vurguladı.

Panelin öne çıkan konularından biri de Arap çelik piyasaları arasındaki entegrasyonun artırılması oldu. Katılımcılar, Arap ülkeleri arasında daha yakın ekonomik ve sanayi iş birliği kurulmasının bölgesel ticaret fırsatlarını artırmak, yatırımları teşvik etmek ve artan korumacı önlemlerden etkilenen ihracat pazarlarına olan bağımlılığı azaltmak açısından sağlayabileceği faydaları değerlendirdi. Ayrıca başta Avrupa ve ABD olmak üzere önemli uluslararası pazarlara erişimde karşılaşılan zorluklar ele alındı.

Panelde, sektöre özgü sorunlara sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi için hükümetler ile çelik üreticileri arasında daha yakın koordinasyon sağlanması gerektiği de vurgulandı. Katılımcılar, hammadde temini, sanayi sektöründeki düzenlemeler ve standartlara ilişkin sorunların ele alınması amacıyla kamu kurumları ve özel sektör şirketlerinin katılımıyla özel çalışma grupları ve komiteler oluşturulmasının faydalı olacağını ifade etti.

Panelde ayrıca Suudi Arabistan'ın büyük ölçekli kalkınma projeleri ile Expo 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası gibi uluslararası etkinliklere yönelik hazırlıklarının sunduğu fırsatlar ele alındı. Söz konusu projelerin sanayi faaliyetlerini ve çelik talebini desteklemesi bekleniyor.