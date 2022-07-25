AIC, Mescier'in yeni profil tesisine elektrik ve otomasyon ekipmanı tedarik edecek

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 15:27:05 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Automazioni Industriali Capitanio (AIC), Mescier’in yeni profil tesisi için tamamen yenilenmiş elektrik ve otomasyon ekipmanı tedarik edeceğini açıkladı. 2005 yılında Türkiye’de bulunan farklı bir müşteri için kurulan bir AIC tesisi halihazırda faaliyet gösteren diğer iki haddehaneye eklenecek.

Projeyle tesisin verimliliğinin artırılması ve başta profil olmak üzere farklı ürün pazarlarına açılmak amaçlanıyor.

Üretimin 2023 yılında başlayacağı tahmin ediliyor.