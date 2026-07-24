Çin'in paslanmaz çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında %17,77 geriledi

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla 752.400 mt ve 2,0558 milyon mt olarak gerçekleşti. Böylece ithalat yıllık %9,07, ihracat ise %17,77 geriledi.

Haziran ayında ise Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla 120.200 mt ve 443.100 mt seviyesinde kaydedildi. Bu rakamlar aylık bazda %24,24 ve %6,26, yıllık bazda ise %9,82 ve %13,63 artış gösterdi.

Yılın ilk altı ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %22,07 düşüşle 1,3034 milyon mt olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ise Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %15,11 artışla 322.900 mt seviyesine ulaştı.

Öte yandan Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı Haziran ayında aylık %25,82 ve yıllık %146,89 artışla 22.300 mt oldu. Ocak-Haziran döneminde ise paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık %86,97 artarak 101.300 mt seviyesinde gerçekleşti.