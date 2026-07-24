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Çin'in paslanmaz çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında %17,77 geriledi

Cuma, 24 Temmuz 2026 11:10:57 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla 752.400 mt ve 2,0558 milyon mt olarak gerçekleşti. Böylece ithalat yıllık %9,07, ihracat ise %17,77 geriledi.

Haziran ayında ise Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla 120.200 mt ve 443.100 mt seviyesinde kaydedildi. Bu rakamlar aylık bazda %24,24 ve %6,26, yıllık bazda ise %9,82 ve %13,63 artış gösterdi.

Yılın ilk altı ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %22,07 düşüşle 1,3034 milyon mt olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ise Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %15,11 artışla 322.900 mt seviyesine ulaştı.

Öte yandan Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı Haziran ayında aylık %25,82 ve yıllık %146,89 artışla 22.300 mt oldu. Ocak-Haziran döneminde ise paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık %86,97 artarak 101.300 mt seviyesinde gerçekleşti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

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Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu:  10 - 60 mm
304L- 316L - 303
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikişli Boru
Dış Çap:  10 - 508 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 6 mm
304L - 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör




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