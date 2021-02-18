AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak ayında %24 düştü

Perşembe, 18 Şubat 2021 10:40:35 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Ocak ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 956.447 adede kıyasla %24 düşüş göstererek 726.491 adet seviyesinde gerçekleşti.

Corona virüsünden dolayı uygulanan kısıtlamaların AB genelindeki satışları ağır şekilde etkilemeye devam etmesiyle Ocak ayında AB otomobil pazarı hızlanan bir düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda, İspanya yıllık bazda %51,5 ile en büyük düşüşü gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla Almanya’da %31,1, İtalya’da %14, Fransa’da %5,8 düşüş görülürken, İsveç’te %22,5 artış kaydedildi.