﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak ayında %24 düştü

Perşembe, 18 Şubat 2021 10:40:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Ocak ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 956.447 adede kıyasla %24 düşüş göstererek 726.491 adet seviyesinde gerçekleşti.

Corona virüsünden dolayı uygulanan kısıtlamaların AB genelindeki satışları ağır şekilde etkilemeye devam etmesiyle Ocak ayında AB otomobil pazarı hızlanan bir düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda, İspanya yıllık bazda %51,5 ile en büyük düşüşü gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla Almanya’da %31,1, İtalya’da %14, Fransa’da %5,8 düşüş görülürken, İsveç’te %22,5 artış kaydedildi. 


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  Corona virüsü  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12  Şub

EUROFER: AB otomobil üretimi 2020 yılında %19,5 düşecek, 2021’de %15,9 toparlanacak
10  Şub

EUROFER: AB çelik tüketimi 2020’nin üçüncü çeyreğinde düştü, dördüncü çeyreğin daha iyi olması bekleniyor
09  Şub

Voestalpine üçüncü çeyrek için zarar bildirdi, tüm yıla yönelik AVFÖK beklentilerini revize etti
02  Şub

Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi Ocak ayında gücünü korudu
28  Oca

Avrupa ticari araç kayıtları 2020’de %18,9 düştü