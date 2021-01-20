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AB’nin yeni otomobil kayıtları 2020’de %23,7 düştü

Çarşamba, 20 Ocak 2021 11:10:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 1,06 milyon adede kıyasla %3,3 düşüş göstererek 1,03 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılında yeni araç kaydı, Corona virüsünün doğrudan bir sonucu olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse 3 milyon düşüşle 9,9 milyon adet oldu. Karantinalar ve diğer kısıtlamalar da dahil olmak üzere yıl boyunca uygulanan önlemler AB genelinde otomobil satışları üzerinde büyük bir etki yarattı. 

Yılın tamamında yeni binek araç kayıtları yıllık %23,7 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde, İspanya yıllık bazda %32,3 ile en büyük düşüşü gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla İtalya’da %27,9, Fransa’da %25,5 ve Almanya’da %19,1 daralma görüldü.


Etiketler: Corona virüsü  Avrupa Birliği  otomotiv  |  benzer haberler »


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