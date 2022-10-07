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AB’nin bazı ürünlere yönelik ithalat kotaları ilk haftadan tükendi

Cuma, 07 Ekim 2022 14:21:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

AB Komisyonu verilerine göre, 1 Ekim tarihinde başlayan ve 31 Aralık tarihinde sona erecek olan yeni kota döneminde üç ülkeye yönelik beş çelik ürün için ithalat kotaları tükendi. Yeni kota döneminde yalnızca bir hafta geçmesine rağmen bazı çelik ürünler için kotaların neredeyse %50’sinden fazlası doldu.

Türkiye’ye yönelik 90.856 mt’luk inşaat demiri kotası ve Çin’e yönelik 29.777 mt’luk silisli sac B kotası yeni kota döneminin ilk günü olan 1 Ekim tarihinde tükendi.

Türkiye’ye ayrılan diğer kotalara bakıldığında, doğal gaz borusu kotasının %99,23’ünün, kutu profil kotasının %80,51’inin, organik kaplama sac kotasının %80,09’unun, paslanmaz soğuk rulo sac kotasının %79,43’ünün ve ticari profil ile hafif profil kotasının %63,77’sinin 6 Ekim tarihi itibarıyla dolduğu gözleniyor.

Buna ek olarak, Rusya’nın yokluğunda uzak sıcak rulo sac ihracat pazarlarında varlıklarını artıran Güney Kore ve Hindistan’ın organik kaplamalı sac ithalat kotalarının sırasıyla %65,87 ve %60,97’si 6 Ekim ve 5 Ekim tarihi itibarıyla doldu.

Öte yandan Tayvan paslanmaz soğuk rulo sac kotasının %82,94’ünü dün itibarıyla tüketti.


Etiketler: Kaplamalı soğuk rulo sac Boru İnşaat Demiri Ticari Profil Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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