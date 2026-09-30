AB'li çelik distribütörleri dördüncü çeyrekte faaliyetlerin artmasını ve fiyatların yükselmesini bekliyor

EUROMETAL'in son Piyasa Beklentileri Anketi'ne göre Avrupa çelik dağıtım sektörünün 2026 yılının dördüncü çeyreğine yönelik görünümü iyileşirken, hem piyasa faaliyetlerinin hem de çelik fiyatlarının güçleneceğine yönelik beklentiler arttı. Bununla birlikte distribütörler stoklar konusunda temkinli duruşunu korurken, stok seviyelerinin genel olarak yatay kalması bekleniyor.

EUROMETAL'in Eylül ayına ilişkin anketi, mevcut faaliyetlerin ağırlıklı olarak yatay seyrettiğini ancak piyasa görünümünün yaz aylarına kıyasla iyileştiğini gösterdi. Ağustos ayına kıyasla faaliyetlerin nötr seviyelerin üzerinde olduğunu bildiren katılımcıların oranı artarken, daha zayıf faaliyet bildirenlerin oranı geriledi.

Dördüncü çeyreğe yönelik faaliyet beklentileri olumlu kalmaya devam ediyor

Önümüzdeki üç aya yönelik faaliyet beklentileri Eylül ayında olumlu kalırken, katılımcıların çoğu faaliyetlerde artış öngördü. Bununla birlikte katılımcıların önemli bir kısmı faaliyetlerin yatay kalmasını beklerken, düşüş öngörenlerin oranı görece daha düşük kaldı.

EUROMETAL'e göre sonuçlar dördüncü çeyrekte piyasa faaliyetlerine yönelik güvenin arttığına işaret ediyor. Bununla birlikte nötr yanıtların yüksek payı, beklentilerin güçlü bir piyasa toparlanmasına işaret etmekten ziyade ölçülü kaldığını gösteriyor.

Çelik fiyatlarına yönelik beklentiler yükseliş yönlü seyrini koruyor

Fiyat beklentileri Eylül ayı anketindeki en güçlü olumlu sinyaller arasında yer aldı. Önümüzdeki üç ayda çelik fiyatlarının yükseleceğini öngören katılımcıların sayısı fiyatların yatay kalmasını veya gerilemesini bekleyenlerin üzerinde gerçekleşerek piyasa görünümünde halihazırda görülen yükseliş trendinin devam ettiğini gösterdi.

Bununla birlikte katılımcıların çoğu fiyatların değişmeyeceğini beklerken, düşüş öngörenlerin oranı görece daha düşük kaldı. Dolayısıyla sonuçlar, Avrupa dağıtım piyasası yılın son çeyreğine girerken fiyat beklentilerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Öte yandan stok beklentileri büyük ölçüde yatay kalmaya devam ediyor. Distribütörlerin çoğu önümüzdeki üç ayda stoklarında önemli değişiklikler yapmayı planlamıyor. Bu durum şirketlerin güçlü stok yenileme faaliyetlerine yönelmek yerine stoklarını mevcut piyasa ihtiyaçlarıyla yakından uyumlu tutmaya devam ettiğini gösteriyor.

EUROMETAL'e göre genel sonuçlar, daha güçlü faaliyet ve fiyat beklentilerinin desteğiyle yaz aylarına kıyasla güvenin arttığını gösterirken stoklar konusundaki temkinli duruş distribütörlerin olası bir toparlanmanın hızı konusunda ölçülü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.