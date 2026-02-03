EUROMETAL: Çelik dağıtım sektörü istikrara kavuştu, fiyat beklentileri güçlenmeye devam ediyor

Avrupa Çelik, Boru ile Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonunun (EUROMETAL) Ekim ayına yönelik son Piyasa Beklenti Anketi, Avrupa’daki çelik dağıtım sektörünün yeni yıla daha istikrarlı ancak sınırlı bir ivmeyle girdiğine işaret ediyor. Faaliyet seviyeleri düşük kalırken, fiyat beklentilerindeki güçlenme sürüyor.

Anket sonuçları, 2025’teki dalgalı dönemin ardından piyasadaki bozulma sürecinin durduğunu ancak henüz talep kaynaklı net bir toparlanma görülmediğini ortaya koyuyor.

Mevcut faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler, 2025’in son aylarına kıyasla önemli bir değişiklik göstermiyor. Genel görünüm ne olumlu ne de olumsuz. Faaliyetler görece düşük seviyelerde kalsa da ilave bir gerilemenin yaşanmaması piyasanın daha önce kaydedilen zayıflığın ardından istikrar kazandığını teyit ediyor.

Bu uzun süren yatay seyir, distribütörlerin temkinli müşteri davranışları ve sınırlı siparişlerle şekillenen geçici bir denge yakaladığını gösteriyor.

Kısa vadeli görünümde sınırlı iyileşme

Önümüzdeki üç aya ilişkin faaliyet beklentileri, 2025’in sonuna kıyasla hafif bir iyileşme kaydetti. Güven hâlâ kırılgan olsa da piyasa koşullarında daha fazla bozulma bekleyen katılımcı sayısı azalmış durumda. Bu temkinli iyimserlik, 2026 ilerledikçe talebin kademeli olarak normalleşebileceğine dair beklentileri yansıtıyor.

Stok yönetiminde disiplinli ve riskten kaçınan yaklaşım sürüyor. Distribütörlerin çoğu, önümüzdeki aylarda stok seviyelerinin genel olarak yatay kalmasını bekliyor ve agresif bir stok alım trendi görülmüyor. Bu yaklaşım, talep ve siparişlere yönelik belirsizlik nedeniyle sektörün esnekliğe öncelik verdiğini gösteriyor.

Fiyat beklentileri pozitif seviyelerde konsolide oluyor

Ocak ayı anketinde en olumlu unsur fiyat beklentileri olmaya devam ediyor. 2025’in ikinci yarısı boyunca güçlenen fiyat beklentileri yukarı yönlü konsolide oldu. Bu durum, önümüzdeki aylarda fiyatların yatay seyredeceği veya sınırlı ölçüde yükseleceğini bekleyen distribütörlerin sayısının arttığına işaret ediyor. Henüz güçlü bir yükseliş beklenmese de bu eğilim, daralan arzı, ithalatın azalmasını veya talep istikrar kazandığında başlayabilecek kademeli stok alımı beklentilerini yansıtabilir.

Piyasa görünümü: Toparlanma olmadan istikrar

Genel olarak Ocak 2026 anketi, çelik dağıtım piyasasının düşüş fazından çıkarak istikrar aşamasına geçtiğini ancak henüz talep kaynaklı bir toparlanma göstermediğini doğruluyor.

Faaliyetler zayıf, stok politikaları temkinli kalmayı sürdürürken, fiyat beklentilerindeki pozitif konsolidasyon önemli bir erken sinyal olarak öne çıkıyor. Talepte bir canlanma görülürse bu gelişme, 2026’nın ilerleyen dönemlerinde daha yapıcı bir piyasa ortamına geçişin ilk adımları olabilir. Şimdilik temkinli ve kısa vadeli görünürlük, Avrupa çelik dağıtım piyasasındaki beklentileri belirlemeye devam ediyor.