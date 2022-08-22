ABD’nin ticari profil ithalatı Haziran ayında %25 arttı

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 09:27:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %25 artışla ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %1,4 düşüşle 16.541 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 17,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 16,6 milyon $’a kıyasla 20,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Mayıs ayında kaydedilen 3.871 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 8.956 mt’a kıyasla 9.302 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 6.519 mt ile Kanada takip etti.