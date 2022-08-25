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ABD’nin ticari profil ihracatı Haziran ayında %16,1 arttı

Perşembe, 25 Ağustos 2022 10:54:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %16,1 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %29,9 artışla 6.727 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 6,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 5,6 milyon $’a kıyasla 6,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.319 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 2.301 mt’a kıyasla 3.882 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.789 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı. 


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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