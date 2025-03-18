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ABD’nin rulo levha ihracatı Ocak’ta aylık %18,9 geriledi

Salı, 18 Mart 2025 09:49:49 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %18,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,3 düşüşle 35.994 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 42,2 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 38,5 milyon $’a kıyasla 34,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Aralık ayında kaydedilen 35,729 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 24.338 mt’a kıyasla 25.671 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 9.726 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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