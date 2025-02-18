ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık’ta aylık %33,2 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %33,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %36,4 artışla 44.378 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 29,6 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 29,4 milyon $’a kıyasla 42,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Kasım ayında kaydedilen 20,854 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 21.807 mt’a kıyasla 35.729 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.453 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.