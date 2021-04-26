ABD’nin profil ithalatı Şubat ayında %6,6 düştü

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:23:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yapılan açıklamalara göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı Ocak ayına göre %6,6 ve 2020 yılının Şubat ayına göre %34,2 düşüşle 38.229 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri Ocak ayında kaydedilen 27,1 milyon $ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 34,6 milyon $’a kıyasla 24 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında ABD en fazla profil ithalatını, bu yılın Ocak ayındaki 6.410 mt ve geçen yılın Şubat ayındaki 21.423 mt’a kıyasla 16.846 mt ile Güney Kore ile yaptı. Güney Kore’yi 8.756 mt ile Meksika, 7.024 mt ile Almanya, 2.667 mt ile Kanada ve 1.093 mt ile İngiltere takip etti.