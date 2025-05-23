ABD’nin ağır profil ihracatı Mart’ta %16,3 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Mart bir önceki aya kıyasla %16,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %23 düşüşle 25.594 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 33 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 38,8 milyon $’a kıyasla 27,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 24.025 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 22.047 mt’a kıyasla 19.541 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.622 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.