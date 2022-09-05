ABD’nin inşaat demiri ithalatı Temmuz ayında %41,6 arttı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 09:06:20 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %41,6 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %70,5 artışla 140.855 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 104,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 65,9 milyon $’a kıyasla 142,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 24.537 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 3.966 mt’a kıyasla 63.535 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 29.047 mt ile Meksika, 27.831 mt ile Cezayir, 8.795 mt ile Kanada ve 6.474 mt ile Portekiz takip etti.