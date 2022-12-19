ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %21,4 yükseldi

Pazartesi, 19 Aralık 2022 09:06:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %21,4 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %10,5 düşüşle 16.141 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 13,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a kıyasla 15,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 9.754 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 14.580 mt’a kıyasla 10.989 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.735 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.