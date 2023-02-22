ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık ayında %0,5 arttı

Çarşamba, 22 Şubat 2023 09:11:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,5 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 artışla 13.177 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 12,6 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 12,7 milyon $’a kıyasla 11,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 17.739 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 32.540 mt’a kıyasla 8.797 mt ile Dominik Cumhuriyeti oldu. Dominik Cumhuriyeti’ni, 8.781 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.