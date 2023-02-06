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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık ayında %10,9 arttı

Pazartesi, 06 Şubat 2023 09:07:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %10,9 ve 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %5,4 artışla 63.030 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 49,8 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 51,4 milyon $’a kıyasla 52,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 13.308 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 25.245 mt’a kıyasla 24.521 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 20.282 mt ile Meksika, 11.895 mt ile Kanada, 3.350 mt ile Türkiye ve 1.733 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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