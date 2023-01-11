ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım ayında %34,5 düştü

Çarşamba, 11 Ocak 2023 09:04:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %34,5 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %53,2 düşüşle 56.798 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 76,6 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 92 milyon $’a kıyasla 49,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 27.889 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 30.291 mt’a kıyasla 24.397 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.308 mt ile Cezayir, 9.321 mt ile Türkiye, 7.905 mt ile Kanada ve 1.340 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.