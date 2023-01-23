ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında %18,8 azaldı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 09:12:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %18,8 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %23,3 artışla 13.108 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 15,7 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a kıyasla 12,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 10.989 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 9.097 mt’a kıyasla 11.225 mt ile Kanada oldu. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.